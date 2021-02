Política Deputados cobram vacinas

A formação, ontem, de maioria no Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de permitir a aquisição de vacinas por Estados e municípios, caso a União descumpra o Plano Nacional de Imunização, foi usada pela oposição na Assembleia Legislativa para cobrar do governador Ronaldo Caiado (DEM) posição a respeito do assunto. A autorização do STF se dá também caso as doses prevista...