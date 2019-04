Política Deputados articulam fim de emendas impositivas Com maioria de novatos, base de Ronaldo Caiado quer que apenas parlamentares alinhados ao governo tenham direito a emendas; proposta, porém, não é unânime no grupo

Um dia após se reunirem com o governador Ronaldo Caiado (DEM), deputados já articulam o fim do orçamento impositivo na Assembleia Legislativa. O assunto tomou as conversas de bastidores ontem durante a sessão na Casa e emenda a esse respeito pode ser apresentada na quinta-feira (4) na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ).A emenda deve ser apresentada por um...