Política Deputados apresentam indicação de Humberto Aidar para o TCM Proposta só será votada no segundo semestre, mas sessão já teve tom de despedida e parlamentar chorou em plenário

O deputado estadual Lucas Calil (PSD) apresentou na tarde desta quarta-feira (30) requerimento de indicação do nome de Humberto Aidar (MDB) para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO), com respaldo de todos os demais colegas. Apesar dos discursos de despedida na última sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) antes do r...