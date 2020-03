O deputado federal Zacharias Calil (DEM), que é médico cirurgião, famoso por procedimentos bem sucedidos de separação de gêmeos siameses, usou seus perfis nas redes sociais, na quarta-feira (25), para desmentir uma fake news que vem circulando, envolvendo seu nome.

Um vídeo em que o deputado federal do Rio Grande do Sul Osmar Terra (MDB), que também é médico, discursa contra o confinamento como medida de combate ao coronavírus tem sido atribuído ao parlamentar goiano, devido à semelhança física de ambos.

Zacharias, no entanto, frisa que apesar de respeitar o ex-ministro da Cidadania, seu pensamento vai no caminho contrário: "Meu posicionamento é a favor das medidas tomadas pelo nosso governador Ronaldo Caiado e do isolamento total para que tenhamos uma baixa na curva de disseminação do vírus".

O médico goiano observou que devem ser obedecidas as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, principalmente nos próximos dias, que antecedem o pico da contaminação no país. “Sei que o comércio está sendo prejudicado, com essa série de medidas que interferem na economia, mas enquanto a curva de contaminação não se achatar não é possível fazer a verticalização no isolamento", disse.

O parlamentar diz ainda que a melhor forma de contenção da Covid-19 é evitar a contaminação com o vírus. “Fiquem em casa, tenham calma e daqui a pouco vocês verão que as medidas foram eficientes”, garante.