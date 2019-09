Política Deputado reclama de salário de R$ 25 mil: "Não paga metade de um carro popular" Luiz Carlos Martins, do PP do Paraná, encaminhou nota à imprensa dizendo que a fala não foi em tom de reclamação. Assista

O deputado Luiz Carlos Martins (PP), da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep), reclamou do que chamou de "achatamento" do salário de deputado estadual que recebe. O comentário realizado na última terça-feira (24) durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aconteceu durante discussão sobre possível fim da licença-prêmio dos servidores estaduais e...