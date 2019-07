Política Deputado que quebrou placa de Marielle é lançado pré-candidato a prefeito do Rio pelo PSL O nome foi indicado nesta sexta-feira, 5, em reunião da sigla com a presença do senador Flávio Bolsonaro, presidente do PSL no Estado e filho do presidente Jair Bolsonaro

A um ano e três meses da eleição municipal de 2020, o PSL definiu como pré-candidato a prefeito do Rio o deputado estadual Rodrigo Amorim. O nome foi indicado nesta sexta-feira, 5, em reunião da sigla com a presença do senador Flávio Bolsonaro, presidente do PSL no Estado e filho do presidente Jair Bolsonaro. Deputado estadual mais votado na ele...