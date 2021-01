Política Deputado que apalpou colega quer reiniciar processo

O deputado estadual Fernando Cury (Cidadania-SP), que apalpou a colega Isa Penna (PSOL-SP) no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo, informou ontem ter encaminhado à comissão de ética de seu partido sua defesa no caso. No material, obtido pelo jornal Folha de S.Paulo, ele contesta a validade do processo aberto pelo Cidadania para investigá-lo e diz que nem s...