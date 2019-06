Política Deputado propõe o 'Dia do Metal' em Goiás Projeto de Lei de Henrique Arantes (PTB) estabelece celebração em 8 de junho, data de morte do cantor paulista André Matos

O deputado Henrique Arantes (PTB) apresentou nesta terça-feira (18) um projeto de lei para criar o Dia do Metal em Goiás. A data deve ser comemorada em 8 de junho, data da morte do cantor paulista André Matos, que morreu vítima de um ataque cardíaco. Segundo o parlamentar, que se diz entusiasta do heavy metal, André Matos "foi muito importante para o heavy metal ...