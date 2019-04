Política Deputado petista acha brecha no sistema para pagar assessor Réu na Lava Jato, Vander Loubet entrega R$ 15,7 mil de sua cota por mês a funcionário; ele nega irregularidade

Diante da proibição de contratar pessoas físicas com uso de cotas, o deputado Vander Loubet (PT-MS), réu na Lava Jato, achou uma brecha para usar os recursos do sistema na remuneração de um de seus assessores. Em 2016, Eder Florencio Yanaguita recebia R$ 6 mil como servidor comissionado do gabinete do parlamentar. Em abril daquele ano, ele criou uma empresa e, no mês s...