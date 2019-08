Política Deputado pede suspensão de Ricardo Salles do Novo Integrantes do partido citam ‘constrangimentos’ que ministro do Meio Ambiente tem causado à imagem da legenda

O deputado estadual do Rio de Janeiro Chicão Bulhões (Novo) afirmou, em sua página no Twitter, que entrou, no sábado, 24, com uma representação no Conselho de Ética do partido junto com os membros Marcelo Trindade e Ricardo Rangel contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Segundo o deputado, os três solicitaram que Salles seja suspenso do quadro de filiados e...