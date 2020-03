Política Deputado pede investigação de Kennedy Trindade

O deputado estadual Henrique Arantes (MDB) apresentou ontem, durante a sessão ordinária na Assembleia Legislativa, requerimento solicitando que o Ministério Público de Goiás e Ministério Público Federal investiguem uso de verba publicitária do governo estadual para pagamento de contas de energia de duas fazendas do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO)...