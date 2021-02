Política Deputado Major Araújo é diagnosticado com Covid-19 Segundo comunicado publicado nas redes sociais do político, ele está internado e recebendo o atendimento necessário

O deputado estadual Major Araújo (PSL) foi diagnosticado com Covid-19 e precisou ser internado. O anúncio foi feito nas redes sociais do parlamentar na noite desta quinta-feira (25). “Neste momento, Major Araújo se encontra internado recebendo todo o atendimento necessário. Ele está́ respirando com auxílio de oxigênio através de cateter nasal, com sinais vitais...