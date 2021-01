Em meio às tratativas para uma reforma administrativa no governo estadual, o deputado Jeferson Rodrigues (Republicanos) confirmou ao POPULAR que recebeu convite do governador Ronaldo Caiado (DEM) para assumir a Secretaria de Esporte e Lazer. A pasta é hoje comandada por Rafael Rahif. A questão já era comentada nos bastidores desde o fim do ano passado.

Jeferson disse, porém, que recusou. “Houve, sim, um desejo nesse sentido – já havia tido também em outro momento –, mas vejo que, neste momento, seria melhor que eu estivesse na Assembleia Legislativa para trabalharmos juntos com os deputados do Parlamento goiano. Então, agradeço, mas vejo que posso somar mais para o governo na Assembleia.”

Segundo ele, estar na base de apoio do governo se dá pelo entendimento de que é preciso “trabalhar pela governabilidade.” “Não pode haver choque entre Poderes. Quando isso ocorre, quem sofre é o povo.” Questionado se poderá indicar outro nome, ele negou. “Não teve esse entendimento. O convite seria para o nosso nome.”

O POPULAR apurou que há previsão de anúncio do ex-deputado José Vitti como novo secretário de Indústria e Comércio para o início da próxima semana. A coluna Giro informou, em 30 de dezembro, que ele era o principal cotado para assumir a pasta e que as conversas já estavam avançadas. A SIC é hoje comandada por Adonídio Vieira Júnior.

Já o anúncio do deputado Tião Caroço (PSDB) como novo secretário de Governo não é previsto para breve. Pelo apurado, conversas ainda precisam ser finalizadas com Cristina Lopes (PL), que deve assumir a cadeira de Tião na Assembleia – é segunda suplente de deputada, visto que disputou a eleição quando ainda era filiada ao PSDB e o primeiro suplente, Chiquinho Oliveira (PSDB), já assumiu a cadeira deixada por Diego Sorgatto (DEM), que foi eleito prefeito de Luziânia.

Existem, porém, outros obstáculos no caminho de Tião. O principal deles é o fato de que o PSDB deve ir à Justiça para garantir a cadeira, uma vez que Cristina deixou o partido fora do prazo permitido e, segundo a lei, a sigla pode exigir a vaga. Caso consiga, quem assume é a tucana Eliane Pinheiro, nome ligado ao ex-governador Marconi Perillo (PSDB), principal adversário de Caiado. O entendimento é de que, se o PSDB garantir a vaga para Eliane, Tião não assumirá a secretaria.

Além disso, o atual secretário de Governo, Ernesto Roller, já chegou a dizer que não foi informado da mudança, apesar de Tião ter confirmado ao POPULAR que recebeu o convite de Caiado, o que criou um clima de insatisfação. Ernesto e Tião são inimigos políticos.

Deve haver troca também em outras pastas, além das de Esporte, Indústria e Comércio, e Governo. Uma delas é a de Desenvolvimento Social, comandada pela ex-senadora Lúcia Vânia.

MDB

Presidente metropolitano do Republicanos, Jeferson Rodrigues diz que a relação do partido com o MDB, agora que Rogério Cruz assumirá a prefeitura, devido à morte de Maguito Vilela, continuará sendo de harmonia. Ele diz: “Sabemos que os votos elegeram uma chapa em que o candidato a prefeito era Maguito Vilela e o vice, Rogério Cruz. Então, a proposta que essa chapa apresentou, liderada por Maguito, foi acreditada pelas pessoas, que deram o voto de credibilidade e confiança, mesmo no segundo turno, diante das fake news e adversidades. Então, acredito que haverá harmonia com o MDB”.

Jeferson reconhece que o fio condutor da campanha foi “a história política e a pessoa de Maguito Vilela”. “As pessoas não votaram no Rogério Cruz; votaram em Maguito. E nós do Republicanos, pela nossa ética, e pela postura que temos em Goiás e lealdade aos compromissos, o projeto e a visão de Maguito continuarão se materializando pelos próximos quatro anos. É assim que vejo.”

Segundo ele, Rogério deve seguir trabalhando com a equipe montada e em diálogo não apenas com o MDB, mas também com os demais partidos que apoiaram a chapa na campanha. “Estaremos trabalhando para desenvolver o melhor projeto para os próximos quatro anos para o povo goianiense.”