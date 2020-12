Política Deputado Iso Moreira e outros cinco alvos de operação têm R$ 10,5 milhões bloqueados pela Justiça Filhos do político, assessores, ex-prefeito, além do próprio parlamentar, foram investigados em setembro deste ano pelo desvio de milhões de reais na prefeitura de Alvorada do Norte, município do Nordeste goiano

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), por meio do juiz Pedro Henrique Guarda, decidiu pelo bloqueio de R$ 10,5 milhões do deputado estadual Iso Moreira (DEM) e de outros cinco investigados na Operação Zaratustra, que apurou em setembro deste ano o desvio de dinheiro na prefeitura de Alvorada do Norte, município do Nordeste goiano. A ação civil de imp...