Redação O POPULAR com informações do jornal O Globo

O deputado goiano Francisco Junior (PSD-GO) foi indicado pelo líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), relator da comissão que vai acompanhar as ações do governo federal durante a pandemia causada pelo coronavírus.

A comissão, instalada na segunda-feira (20), é formada por seis deputados e seis senadores, sendo o senador Confúcio Moura (MDB-RO), o presidente. Eles terão assistência de técnicos do Tribunal de Contas da União (TCU) e reuniões mensais com integrantes do Ministério da Economia para saber das ações e volume de recursos encaminhados para o combate ao coronavírus.

"No momento, talvez sejam a ferramenta mais importante de que o Brasil precisa a credibilidade e as informações coerentes, informações corretas, para podermos tomar decisões melhores”, afirmou Francisco Junior.

Tanto a Câmara como o Senado já tinham comissões internas que estavam se reunindo e debatendo sobre as iniciativas do governo federal, e propondo projetos de lei para aprovação.