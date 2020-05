Política Deputado goiano quer que o ministro Ernesto Araújo devolva R$ 869 mil aos cofres públicos Parlamentar argumenta que o valor foi gasto com despesas de 2019 de diplomata em Paris, que teria, na verdade, passado a maior parte do tempo em Brasília

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, é alvo de ação popular na Justiça do Distrito Federal, proposta pelo deputado estadual por Goiás Elias Vaz (PSB), que pede a devolução de R$ 869 mil aos cofres públicos. O parlamentar argumenta que o valor foi gasto com despesas de 2019 de diplomata em Paris, que teria, na verdade, passado a maior parte do tempo em B...