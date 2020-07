Política Deputado por Goiás, Major Vitor Hugo é cotado por Bolsonaro para assumir o Ministério da Educação Parlamentar e o presidente almoçaram juntos nessa segunda-feira e falaram sobre educação básica e profissionalizante

O líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO), entrou na lista de cotados para assumir o Ministério da Educação. O parlamentar recebeu no domingo, 5, uma ligação do presidente Jair Bolsonaro para sondar a possibilidade. Nesta segunda-feira, os dois tiveram um almoço, fora da agenda, no Palácio do Planalto, em que discutiram a e...