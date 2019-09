Política Deputado estadual do PSL oferece R$ 10 mil para quem matar assassino de jovem Capitão Assumção deu a declaração no plenário da Assembleia Legislativa no mesmo dia em que mulher foi assassinada na frente da filha

O deputado estadual Capitão Assumção (PSL) ofereceu R$ 10 mil para quem matar o responsável pelo assassinato a tiros de uma mulher na frente da filha na madrugada desta quarta, 11, em Cariacica, no Espírito Santo. ‘Quero ver quem é que vai correr atrás para prender esse vagabundo’, diz enquanto aponta para uma foto da mulher assassinada reproduzida no telão do ple...