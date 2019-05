Política Deputado do PSL dá cabeçada em colega do PSD e poderá ir para o Conselho de Ética Julian Lemos foi o coordenador da campanha presidencial de Jair Bolsonaro no Nordeste

O deputado federal Julian Lemos (PSL-PB), que também foi coordenador da campanha presidencial de Jair Bolsonaro no Nordeste, agrediu com uma cabeçada o seu colega de Câmara Expedito Netto (PSD-RO) no plenário da Casa Legislativa. Netto disse que vai denunciar o colega ao Conselho de Ética da Casa, que tem a prerrogativa de recomendar a cassação do mandato. O imbró...