Política Deputado do Novo vira líder 'informal' de Bolsonaro na Câmara Marcel van Hattem se aproxima de equipe econômica do governo e provoca ciúmes na cúpula do PSL

É uma voz aguda, quase estridente quando nervoso, que ganhou a confiança da equipe econômica do governo e o respeito da família de Jair Bolsonaro. Aos 33 anos, o deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) - um descendente de europeus do interior do Rio Grande do Sul, de 1m72 de altura e corpo franzino - tem se destacado numa bancada de novatos e provocado ciúmes na c...