Política Deputado diz que Bolsonaro foi imparcial na discussão sobre liderança do PSL Um áudio que veio a público mostra o presidente pedindo apoio a parlamentares do partido para destituir o líder na Câmara, delegado Waldir e substituí-lo por Eduardo Bolsonaro

Ameaçado de expulsão do PSL, o deputado federal Bibo Nunes (RS) saiu nesta quinta-feira (17), em defesa do presidente Jair Bolsonaro e afirmou que ele teria tido uma atitude imparcial diante da composição do partido. Um áudio gravado nesta quarta-feira (16) que veio a público mostra o presidente pedindo apoio a deputados do PSL para destituir o líder do partido na Câmara, d...