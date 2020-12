Política Deputado Célio Silveira recebe alta após tratamento contra Covid-19 Político estava internado desde o último domingo (27) para monitoramento do estado de saúde. Novos exames confirmaram a plena recuperação

O deputado federal Célio Silveira (PSDB) recebeu alta nesta quarta-feira (30) após internação para tratamento contra a Covid-19. Ao POPULAR, o deputado disse que os exames mais recentes confirmaram a recuperação e agora planeja passar o Ano-novo com a família. Célio testou positivo para a doença no dia 22 deste mês e estava com recuperação estável. A inte...