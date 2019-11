O deputado federal Coronel Tadeu (PSL-SP) arrancou, nesta terça-feira (19), um quadro que estava em exposição na Câmara dos Deputados sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. O quadro do cartunista Latuff menciona o genocídio da população negra no Brasil e mostra um policial de costas. Revoltado, o deputado postou um vídeo nas redes sociais tirando a obra da exposição. Outro vídeo que circula na internet flagra o momento que Coronel Tadeu quebra o quadro.

No vídeo postado pelo Coronel Tadeu em suas redes sociais, o deputado afirma que o quadro é uma manifestação contra a polícia, e que a obra não deveria estar exposta. “Eu vou queimar esse cartaz aqui”, diz o parlamentar logo após arrancar o desenho da parede.

Após a atitude, parlamentares da oposição questionaram a ação do deputado e prometem preparar uma representação criminal à Procuradoria-Geral da República e uma denúncia ao Conselho de Ética da Câmara, que pode levar à cassação do mandato do Coronel Tadeu.

O autor do desenho, Carlos Latuff, se manifestou e condenou a atitude do deputado. "Quando esse policial promove essa agressão, está confirmando a mensagem da charge. Não so a violência policial, como a tentativa de censura de denúncia contra a violência policial. A truculênia da polícia brasileira é, sim, o grande agente do genocídio da população negra e pobre no Brasil".

Em entrevista ao portal R7, Coronel Tadeu afirmou que voltaria a arrancar o quadro, caso o mesmo fosse colocado mais uma vez na exposição. Ele defendeu também a utilização de um “filtro” em futuras exposições no Congresso e disse não ter sido racista, mas que a obra representava “racismo contra os policiais.