A deputada federal Alê Silva (PSL-MG) acusou ontem o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, presidente da legenda em Minas Gerais, de tê-la ameaçado de morte e também de prometer acabar com sua carreira política. A parlamentar conta que soube, na última quarta-feira, 10, que ele teria afirmado a alguns parlamentares do PSL que “iria usar de toda a sua influência como ministro e dentro do próprio partido para acabar com ela”. O ministro nega as acusações.

Ao jornal O Estado de S.Paulo, ela não apresentou provas das possíveis ameaças e disse que foi informada também por interlocutores que Marcelo Álvaro estaria com “ódio mortal” dela após descobrir que foi a congressista que havia passado as informações sobre candidaturas laranjas ao Ministério Público, por meio de uma associação. Reportagem da Folha de S.Paulo revelou ontem que ela prestou depoimento espontâneo à Policia Federal na última semana, o que foi confirmado pelo Estado.

A reportagem apurou com fontes da PF que, no depoimento, a deputada falou sobre “ameaça a vida”, o que deixou dúbio sobre se o relato que ela diz ter ouvido era de ameaça a vida parlamentar ou a sua própria vida. Mas todas as acusações estão sendo investigadas. Não há previsão de a PF atuar na segurança de Alê Silva, que, por ser parlamentar, pode requerer proteção à Polícia Legislativa.

À reportagem, Alê Silva afirma que apresentou provas à PF e que não as divulgará por envolver pessoas que não podem ser expostas à mídia. A deputada não diz ter sido usada como laranja pelo atual ministro na última eleição, mas o caso dela foi enviado para o delegado que atua nessa investigação porque informações que ela prestou no depoimento podem ser complementares.

Candidatas do PSL em Minas acusam o ministro de tê-las usado como laranjas para desviar dinheiro do fundo eleitoral. Essas apurações estariam bem adiantadas. Assim como o inquérito que apura o uso de laranjas pelo PSL de Pernambuco. O presidente Jair Bolsonaro já disse que aguarda a conclusão do inquérito para avaliar a demissão do ministro - único do PSL no governo.

Procurado pela reportagem, o ministro Marcelo Álvaro Antônio disse que não existe credibilidade na afirmação da deputada Alê Silva de que foi ameaçada de morte por ele. “O que ela diz é que ouviu dizer que eu fiz uma ameaça. Ouvi dizer é algo sem credibilidade. Quem me conhece sabe que eu não sou um cara violento e nunca fiz nada disso”, disse. O ministro diz que a deputada do PSL age por motivação pessoal em uma disputa por espaço dentro do diretório do partido em Minas Gerais. “O meu primeiro suplente é da cidade que é a base política dela”, disse.

Investigado em Minas Gerais por suspeita de montar esquema de candidaturas laranjas nas eleições de 2018, ele afirma inocência e diz que já apresentou à PF e ao MP o que chama de “evidências da armação”. “Alê Silva faz parte disso”, acrescentou.

Alê Silva recebeu apoio da deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP), que pediu neste sábado a demissão do ministro do Turismo.