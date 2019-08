Política Deputada Carla Zambelli protocola pedido de expulsão de Alexandre Frota do PSL Deputado tem criticado Bolsonaro e se absteve de votar pela Previdência

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) protocolou nesta quarta-feira (07) no Diretório Nacional do PSL uma representação que pede a expulsão do colega de partido Alexandre Frota. Eis a íntegra. Zambelli argumenta que Frota foi infiel ao partido ao não votar pela reforma da Previdência no segundo turno. O deputado foi o único do PSL a registrar abstenção. ...