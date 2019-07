Política Depois do presidente, bolsonaristas também usam dados falsos para atacar Miriam Leitão A foto mostra uma mulher que segura um fuzil ao lado do guerrilheiro Carlos Lamarca, na época em que ele ainda estava no Exército

Grupos bolsonaristas no Facebook estão identificando falsamente os personagens de uma foto do final dos anos 60 para atacar a jornalista Miriam Leitão. A imagem com atribuição enganosa começou a ser compartilhada nesta segunda-feira, 22. A foto mostra uma mulher que segura um fuzil ao lado do guerrilheiro Carlos Lamarca, na época em que ele ainda estava no E...