Política Depois de visita, Bolsonaro diz que energia está retornando ao Amapá Presidente foi ao Estado no sábado (21) e anunciou MP que isenta conta de luz. Ele desfilou com o corpo fora do carro

O presidente Jair Bolsonaro publicou neste domingo (22) um vídeo da visita que fez ao Amapá no último sábado. O chefe do Executivo agradeceu a acolhida dos amapaenses e afirmou que a energia está retornando ao Estado. A mensagem foi divulgada nas conta oficiais do presidente nas redes sociais. - Energia retornando ao Amapá. - Obrigado a todos pela acolhida. p...