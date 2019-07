Política Depois de ter celular invadido, Alcolumbre defende CPMI das fake news Com a volta das atividades do Congresso, depois do recesso parlamentar, uma das prioridades dos deputados e senadores deve ser essa

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), voltou a defender nesta semana a criação de uma CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) para investigar a veiculação das fake news – expressão utilizada para se referir a notícias falsas. Com a volta das atividades do Congresso, depois do recesso parlamentar, uma das prioridades dos deputados e...