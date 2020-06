Política Depois de ter acampamento desmontado, '300 do Brasil' invade cúpula do Congresso Bolsonaristas protestam contra os demais Poderes em Brasília; grupo é alvo de investigações do Ministério Público

Depois de ter o acampamento desmontado pelo governo do Distrito Federal, um grupo do movimento que se autodenomina '300 do Brasil' invadiu a parte de cima da cúpula do Congresso, pelo lado do Senado Federal, onde é proibido o acesso ao público. O grupo, liderado pela militante pró-governo Sara Winter, ficou na cúpula por 30 minutos. Depois, ocupou o gramado em fren...