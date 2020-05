Política Depois de juízes, promotores em Goiás também querem auxílio-saúde Pedido foi protocolado na sexta-feira (15) pela Associação Goiana do Ministério Público; solicitação ocorre após Tribunal de Justiça conceder benefício de até R$ 1,28 mil

Depois de juízes e desembargadores, promotores e procuradores de Justiça de Goiás também podem ser beneficiados com auxílio-saúde. Alegando “homenagem ao princípio da simetria”, a Associação Goiana do Ministério Público (AGMP) encaminhou na sexta-feira (15) ao procurador-geral de Justiça, Aylton Vechi, requerimento do benefício.Partiu também da associação que represent...