Política Depois de crise na Amazônia, Mourão vai ao Nordeste negociar com alemães Querem negociar energia e fármacos. Eduardo Bolsonaro participará

O presidente interino Hamilton Mourão participará, na manhã desta segunda-feira (16), de um evento com empresários alemães, a 37ª edição do Encontro Econômico Brasil Alemanha. Eis a programação. Os dois países atravessam uma fase arestosa em sua relação por divergências na área ambiental. O evento é organizado pela CNI em parceria com a BDI (Federação das Indúst...