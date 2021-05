Política Depoimento de Pazuello em CPI é adiado após ex-ministro dizer que está com suspeita de Covid-19 De acordo com a assessoria do ex-ministro, ele teve contato com pessoas contaminadas pelo coronavírus e, por isso, pediu para não comparecer

A audiência do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérit) da Covid no Senado, que estava marcada para esta quarta-feira (5), foi adiada. De acordo com a assessoria do ex-ministro, ele teve contato com pessoas contaminadas pelo coronavírus e, por isso, pediu para não comparecer. Com isso, Nelson Teich, que seria ouvido nesta terça-...