Política Depoimento de coronel à CPI da Covid reforça lentidão por vacina e foco em tratamento precoce na gestão Pazuello Assim como Pazuello, Franco também contrariou vídeo público de uma ordem do presidente Jair Bolsonaro

Em depoimento à CPI da Covid, o coronel Élcio Franco, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, reconheceu que o governo federal adotou o tratamento precoce como estratégia principal para o enfrentamento da pandemia, com o "medicamento que o médico julgar oportuno". Franco, braço direito do ex-ministro Eduardo Pazuello e atualmente assessor especial da Cas...