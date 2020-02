Política Denúncia contra Fábio Wajngarten é arquivada pela Comissão de Ética do Planalto secretário especial de Comunicação Social era investigado por suposto conflito de interesses entre o cargo dele e a participação de 95% no quadro societário da empresa FW Comunicação & Marketing

A Comissão de Ética Pública no Planalto decidiu por quatro votos a dois arquivar denúncia contra o secretário especial de Comunicação Social, Fabio Wajngarten, nesta terça-feira (18) no caso que investigava suposto conflito de interesses entre o cargo dele e a participação de 95% no quadro societário da empresa FW Comunicação & Marketing. Reportagem da Folha de S.P...