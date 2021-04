O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), trocou o comando da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). Antônio Carlos de Souza Lima Neto foi exonerado do cargo, que passa a ser ocupado por Tiago Freitas de Mendonça. A informação foi publicada no suplemento do Diário Oficial do Estado de quinta-feira (22). A posse deve ocorrer nesta quarta-feira (28).

O novo secretário é filiado ao DEM e disputou a Prefeitura de Morrinhos na eleição de 2020 com apoio de Caiado, mas foi derrotado por Joaquim Guilherme (PSDB), eleito com 41,3% dos votos. Tiago já havia se candidatado para comandar o Executivo de Morrinhos em 2012. Também foi candidato a deputado estadual em 2014. Era filiado ao MDB nas duas oportunidades.

Nascido em Morrinhos, Tiago é empresário, produtor rural, engenheiro agrônomo e tem pós-graduação em Gestão em Agribusiness. Nos bastidores, a leitura é de que a nomeação ocorreu para contemplar a região Sul do Estado, onde está localizada a cidade de Morrinhos, que não tinha aliados do governador no primeiro ou segundo escalão, fortalecendo o próprio DEM. Tiago é de família tradicionalmente ligada ao agronegócio na região.

O novo secretário conta que teve reunião com Caiado na quinta à tarde, quando o convite para assumir a pasta foi feito oficialmente. De acordo com o auxiliar, a discussão em torno de seu nome começou há cerca de uma semana, mas a definição ainda dependia de conversa com Caiado. “O nosso governador fez sua escolha a partir de questão técnica, pelos mais de 20 anos que tenho militado na agropecuária. Com certeza o Sul do Estado fica representado, mas vamos dar igualdade a todo o Estado no nosso trabalho”, diz o secretário.

Tiago afirma que já conhece o trabalho desenvolvido na Seapa, apesar de nunca ter ocupado cargo público. Ele também faz parte do conselho administrativo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) em Goiás.

Troca

A saída de Antônio Carlos do primeiro escalão do governo já era ventilada desde o início de abril. No comando da Seapa desde o começo da gestão de Caiado, o ex-secretário foi indicado pelo governo estadual para o cargo de diretor-superintendente do Sebrae Goiás, conforme adiantado pelo Giro. A eleição está marcada para esta terça-feira (27). Sem concorrentes, o nome do Palácio das Esmeraldas deve ser confirmado na eleição.

A escolha é feita por votação de membros do conselho deliberativo do Sebrae Goiás, formado por 13 entidades. Três cadeiras são de órgãos do governo estadual (Goiás Fomento e secretarias de Administração e de Desenvolvimento e Inovação). Teoricamente, o Estado tem três votos. O prazo para a sugestão dos nomes para a eleição terminou na quinta, data em Antônio Carlos foi exonerado.

Há ainda outras duas diretorias no Sebrae. As demais instituições que fazem parte do conselho indicaram João Carlos Gouveia e Marcelo Lessa Medeiros Bezerra, que também entram na eleição sem concorrência.

O Giro também mostrou que houve movimentação para destituir a antiga diretoria por insatisfações de federações, que fazem parte da gestão do Sebrae, em relação ao desempenho da entidade durante a pandemia em comparação com outros Estados. Os atendimentos realizados pela instituição continuam normalmente. O Sebrae Goiás deve se manifestar oficialmente após a eleição.