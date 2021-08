Política Democrata diz que a PM segue a Constituição Federal

A reunião do Fórum de Governadores realizada ontem também foi marcada pela repercussão do risco de ações de policiais estaduais contra a democracia. O tema foi levantado pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que afastou ontem o chefe do Comando de Policiamento do Interior-7 (CPI-7) da Polícia Militar paulista, Aleksander Lacerda, justamente por atuação pol...