Política Democracia será mantida sem regulamentação da mídia, diz Bolsonaro Pelas redes sociais, presidente descarta proposta considerada bandeira dos governos petistas

O presidente Jair Bolsonaro disse há pouco em sua conta no Twitter que vai manter um governo sem qualquer tipo de regulamentação da mídia, inclusive as mídias sociais. "Em meu governo, a chama da democracia será mantida sem qualquer regulamentação da mídia, aí incluídas as sociais. Quem achar o contrário, recomendo um estágio na Coreia do Norte ou Cuba", escreveu o ...