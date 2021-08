Política Demitido por uso imoral de voo da FAB ganha novo cargo e se torna secretário nacional de Justiça Cargo tem remuneração mensal de R$ 16,94 mil. Santini terá a responsabilidade de coordenar estratégias do governo de combate à corrupção e lavagem de dinheiro

Amigo da família do presidente Jair Bolsonaro e demitido em janeiro de 2020 após usar um jato da FAB (Força Aérea Brasileira), José Vicente Santini ganhou novo cargo no governo federal. Ele foi nomeado nesta quarta-feira (4) secretário nacional de Justiça do MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública). O cargo tem remuneração mensal de R$ 16,94 mil. Santini terá a...