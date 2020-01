Política Demitido por uso de avião da FAB, assessor volta para Casa Civil Vicente Santini utilizou aeronave para ir a Davos e depois à Índia

O ex-secretário-executivo da Casa Civil, Vicente Santini, demitido do cargo nesta terça-feira, foi readmitido no governo no início da noite desta quarta-feira. Ele foi nomeado para o cargo de assessor especial da Secretaria Especial de Relacionamento Externo da Casa Civil, com DAS 6, um dos mais altos do serviço público. Isso significa que ele desceu um degrau em relação a...