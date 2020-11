Política DEM vence em Itauçu e Firminópolis; Cidadania elege prefeito de Fazenda Nova Partido do governador Ronaldo Caiado, Democratas ficaram em primeiro com Cleiton Melo e José Airton

Marcus Vinicius Costa, do Cidadania, é o prefeito eleito em Fazenda Nova (GO). Ele obteve 48,16% dos votos válidos, o que representa 2.091. Ismael do Juarez, do DEM, terminou em segundo lugar, com 37,93%. O terceiro colocado foi Eduardo Moura, do PSD, escolhido por 13,91% dos eleitores do município (604). Em Firminópolis, José Airton, do DEM, obteve 44,54% dos vo...