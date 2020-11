Política DEM, Republicanos, PSDB e PP foram os partidos de maior sucesso nas eleições em Goiás As quatro agremiações elegeram o maior número de prefeitos em relação ao número de candidatos

DEM, Republicanos, PSDB e PP foram os partidos mais eficientes nas eleições para prefeito em todo o Estado. Segundo levantamento do POPULAR, com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), essas agremiações ultrapassaram a casa dos 40% de sucesso na corrida pelos Executivos municipais.As contas mostram o porcentual de eleitos em relação ao número de candidatos...