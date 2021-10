Política ‘DEM não chega apenas com números, chega com experiência de seus representantes’, diz Caiado Governador de Goiás discursou nesta quarta-feira (6) durante evento em que Democratas e PSL aprovaram a fusão entre os partidos

Em discurso durante convenção conjunta entre DEM e PSL, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), afirmou que “o Democratas não chega apenas com números, chega com experiência de todos os seus representantes.” A fusão entre as siglas foi aprovada durante o evento. O governador é presidente da executiva estadual do DEM. Caiado fez elogios a membros da cúpula de seu partido...