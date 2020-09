Política DEM e PSD anunciam aliança nesta terça No encontro ficou decidido que os dois farão, nesta terça (15), o anúncio da composição da chapa que será encabeçada pelo senador Vanderlan Cardoso (PSD)

O governador Ronaldo Caiado (DEM) e o presidente do PSD em Goiás, Vilmar Rocha, devem anunciar nesta terça-feira (15) a composição da chapa que será encabeçada pelo senador Vanderlan Cardoso em Goiânia. A decisão do anúncio conjunto foi tomada em reunião na noite de ontem. Caiado não adiantou no encontro com pessedistas qual nome indicará para a vice de Van...