Política DEM e partidos da base têm adesões em Goiás Como O POPULAR já mostrou, DEM, Republicanos, PSDB e PP foram os partidos com mais eficiência na eleição para prefeito no Estado em 2020

Os partidos que mais aumentaram o saldo de filiados em Goiás entre abril de 2020 e julho de 2021 foram o Democratas (DEM), Progressistas (PP) e Podemos. As três legendas registraram acréscimo de 7 mil, 3,69 mil e 3,67 mil membros, respectivamente.. O diretório estadual do DEM é comandado pelo governador Ronaldo Caiado. Apesar do rompimento que houve entre PP e DE...