Política ‘DEM e MDB tendem a ir juntos em Goiânia’, afirma Bruno Peixoto Líder do Governo, Bruno Peixoto vê como caminho natural se filiar ao partido do governador e apoiar Iris Rezende nas eleições deste ano

A base do governo já começou a agir para se recompor na Assembleia Legislativa, após a expulsão de cinco deputados no fim de 2019. É o que diz ao POPULAR o líder do Governo de Ronaldo Caiado (DEM) na Casa, Bruno Peixoto (MDB), que conta, em entrevista, a expectativa para este ano, que já começou com dificuldades de quórum devido às eleições municipais. O deputado ainda afi...