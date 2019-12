Política Deltan Dallagnol move ação contra Gilmar Mendes por danos morais Coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba pede indenização no valor de R$ 59 mil alegando ofensas proferida contra ele pelo ministro do STF

O coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, entrou com ação indenizatória de danos morais contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por reiteradas ofensas contra ele. A ação pede indenização no valor de R$ 59 mil. Na ação movida na última semana, o procurador da República aponta entrevistas e manifesta...