Política Delivery só para alimentação na capital, alertam entidades Comerciantes devem seguir norma mais restritiva do município, anterior a decreto estadual que autorizou entregas para todas as atividades

A autorização para os comércios funcionarem por meio de delivery gerou dúvidas em Goiânia depois do último decreto de combate à Covid-19 publicado pelo governo de Goiás. Isso porque a norma da Prefeitura restringiu a modalidade de entregas ao ramo alimentício, enquanto a determinação estadual autorizou esse tipo de funcionamento para todas as atividades. As entidades re...