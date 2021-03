A autorização para os comércios funcionarem por meio de delivery gerou dúvidas em Goiânia depois do último decreto de combate à Covid-19 publicado pelo governo de Goiás. Isso porque a norma da Prefeitura restringiu a modalidade de entregas ao ramo alimentício, enquanto a determinação estadual autorizou esse tipo de funcionamento para todas as atividades. As entidades representativas, porém, estão orientando que os comerciantes sigam a regra do município.

A Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio) foi uma das que fez essa orientação. Responsável pelo setor jurídico da entidade, Rogério Campos Borges explica que o decreto municipal ainda está em vigor e deve ser obedecido. “Então prevalecem as normas municipais, a não ser que tenha um ato administrativo ou judicial que possa dar outro entendimento.”

Para o advogado, o conflito entre os decretos é um caso de choque de competência e, portanto, o municipal deve prevalecer porque é anterior ao do Estado. Diferente de outros juristas, ele não acredita que a obediência à norma municipal deva ser pelo fato de ela ser mais restritiva, mas por conta da data de publicação.

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Goiás (FCDL-GO) deu a mesma orientação. “No que diz respeito ao funcionamento do comércio, o decreto da capital autoriza a modalidade delivery, de entrega, apenas aos estabelecimentos do ramo de alimentação”, diz nota enviada ao POPULAR pela entidade.

O advogado Marcos César, especialista em direito administrativo e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO), diz que a recomendação para que os comerciantes sigam o decreto municipal é porque este é mais restritivo que a norma editada pelo Estado.

O especialista explica que o município não pode flexibilizar as regras estabelecidas pelo Estado, mas pode restringi-las ainda mais, de acordo com a necessidade específica. No caso de Goiânia, o delivery, liberado no Estado para todas as atividades, está restrito ao ramo alimentício na capital. Segundo César, o comerciante poderia questionar judicialmente, mas não desobedecer à norma.

Suplementar

Esse também é o entendimento do Ministério Público de Goiás. Para o procurador-geral de Justiça, Aylton Vechi, os municípios têm competência suplementar para reger as normas de combate à Covid-19. Ou seja, pode suprir a falta de regras gerais após análise das particularidades locais, sem extrapolar os limites das normas emitidas pela União e pelo Estado.

“O município pode exercer a competência suplementar e não substitutiva. Se eventualmente no município as normas do decreto estadual não forem suficientes, ele pode editar regras que restrinjam ainda mais, de modo que a preservação da vida esteja alcançada”, explica.

O PGJ também afirma que a questão temporal não influencia. Quer dizer, o fato de um decreto municipal ter sido editado antes do estadual não o faz maior que o segundo. Para ele, a norma do Estado sempre se sobrepõe, a não ser quando o município restringir ainda mais as regras já estabelecidas. O importante, explica, é não extrapolar as normas colocadas pela competência maior.

A diferença entre um decreto e outro foi destaque do POPULAR ontem. O que ocorre é que o Estado editou o decreto publicado em abril de 2020. A norma determinava que seriam consideradas essenciais, e não seriam incluídas no revezamento de 14 dias por 14, as atividades comerciais e de prestação de serviço mediante entrega, ou seja, por delivery.

Além disso, o decreto autorizava a comercialização de gêneros alimentícios por entrega ou por sistema “pegue e leve”, o drive thru. Essa parte, que está na norma publicada no ano passado, não foi alterada pela edição feita nesta semana.

Em Goiânia, no fim de semana, a Prefeitura editou decreto fazendo alterações claras na permissão do uso da modalidade. A publicação considerou, entre as atividades essenciais, apenas o serviço de entrega para restaurantes e lanchonetes, que, inclusive, só podem funcionar desta forma. Segundo o entendimento das entidades, essa deve ser a regra obedecida em Goiânia.