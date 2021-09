Política Delegados da PF dizem que fake news eleitorais poderão causar distúrbios na ordem pública em 2022 Segundo Andrade, as fake news viraram assunto de segurança nacional e a disseminação de desinformação passou a “pautar a agenda de segurança dos países"

O delegado Alexandre de Andrade, da Polícia Federal, disse em audiência pública na Câmara dos Deputados nesta terça (21) que a propagação de desinformação com finalidade eleitoral preocupa o órgão e tem potencial para causar "distúrbios graves” com reflexos na segurança, ordem pública e na imagem das instituições. O investigador, lotado no Serviço de Repressão a Crim...