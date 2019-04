Política Delegado Waldir reconhece falta de estratégia do governo em audiência com Guedes Deputado goiano disse que ele não tem atribuição de líder do governo, apesar de ser líder do PSL, e que não foi procurado por ninguém para ajudar a traçar uma estratégia de atuação na sessão de ontem

O líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir (GO), fez duras críticas à articulação do governo, reconheceu que faltou estratégia da base na audiência pública realizada nesta quarta-feira, 3, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e apontou o dedo para quem, segundo ele, jogou o ministro “na cova dos l...